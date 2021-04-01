برومو مسلسل الملك يعيد إنجازات شادى عبد السلام فى فيلم المومياء

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج شادى عبد السلام وهو المخرج المصري الذى أخرج فيلم "المومياء"، وربط الجمهور شادى عبد السلام ونجاح فيلمه بمسلسل الملك الذى من المقرر عرضه فى رمضان 2021.

ونال البرومو الخاص بمسلسل "الملك" انتقادات واسعة، بسبب الأزياء الخاصة بطاقم المسلسل، والتى رأى الجمهور أنها غير مناسبة للحقبة الزمنية التى تحاكى الدراما بالعمل.

وجاءت تغريدات الجمهور كالتالى:

- هو انتوا فاهمين الكآبة ديه حد ينفع يتفرج عليها دلوقتي؟؟ الزمن اتغير ولازم نواكبه وبعدين استنوا واتفرجوا وبعدين اصدروا احكام ومش يمكن المسلسل ده معمول علشان تترحموا على شادي عبد السلام.







- ونقول الله يرحم شادى عبد السلام وإبداع زمنه





-متع نظرك بشغل فنان مصرى اسمه شادى عبد السلام لما حب يعمل رؤية لتاريخنا القديم عمله ازاى من أكتر من ٥٠ سنة، لما تكون الرؤية بحب ودقة تاريخية فيطلع كل عمل أعظم من اللى قبله، يشتغل مع اجانب شغله حلو، يشتغل لوحده برضو شغله حلو، كل أفلامه امتياز.









- #شادى_عبد_السلام تصميماته كلها معروضة فى متحف فى مكتبة #الإسكندرية.. ويمكن يكون فشل مسلسل #الملك من قبل ما يتعرض سبب لتكريم الراجل ده جماهيريًا بعد سنين من وفاته.







