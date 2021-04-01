صحف السعودية.. ولى العهد والكاظمي: استمرار وتعميق أوجه التعاون والتنسيق.. عدم وجود علاقة بين أخذ لقاح كورونا وعدم الإنجاب.. انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.6%

ولي العهد والكاظمي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

وزارة الصحة: أخذ لقاح كورونا قبل الحمل لا يؤدي لـ«العقم»

السعودية تطرح مناقصة عالمية لاستيراد 295 ألف طن قمح.

«الإحصاء»: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.6%









تناولت الصحف السعودية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





في صحيفة "عكاظ"، عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في جمهورية العراق، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، أمس (الأربعاء)، جلسة مباحثات رسمية، صدر عقبها بيان مشترك أكد أنه انطلاقا من الروابط والوشائج الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكة والعراق وشعبيهما الشقيقين، ورغبة في تطوير العلاقات على أسس ومبادئ راسخة وفي مقدمتها الأخوة العربية والإسلامية وحسن الجوار والمصالح المشتركة، واستجابة لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين؛ زار مصطفى الكاظمي المملكة، وتم عقد جلسة مباحثات بين ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء لجمهورية العراق تناولت آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.





وأشاد الجانبان بنتائج اللقاء الذي جرى بين خادم الحرمين الشريفين ودولة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية العراق - عبر الاتصال المرئي - بتاريخ 12 شعبان 1442هـ، وأكد الجانبان أهمية ما تم بحثه والتفاهم عليه أثناء ذلك اللقاء خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين المملكة والعراق وتعزيز أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقي.





وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، مؤكدين عزمهما على استمرار وتعميق أوجه التعاون والتنسيق بينهما بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والأمنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، مشيدين بإنجازات المجلس التنسيقي العراقي - السعودي وما تمخض عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وأهمية حث الوزارات والجهات المعنية من الجانبين للمتابعة وتفعيل جوانب التعاون بما يتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين.





وفى صحيفة "عاجل"، جددت وزارة الصحة التذكير بعدم وجود علاقة بين أخذ لقاح كورونا وعدم الإنجاب (العقم)، مشيرة إلى أنه لا مانع من أخذ المرأة اللقاح قبل الحمل.





وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر "تويتر"؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «لا توجد علاقة بين اللقاح والعقم حتى الآن، وبناء على التوصيات العلمية الحالية فإنه لا مانع للمرأة من أخذ اللقاح قبل الحمل».





وتابعت الوزارة أنه «في حال حصول حمل قبل الجرعة الثانية، فإنه يتم تأجيل الجرعة؛ حيث إن الحامل من الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح».





وفى صحيفة "الوئام"، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم طرح المناقصة الثانية لهذا العام لاستيراد كمية (295) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (مايو – يونيو 2021م).





وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على (5) بواخر بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي وباخرتين لميناء ينبع التجاري وباخرة واحدة لميناء جازان.





وأشار إلى أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح، هذا وقد قامت المؤسسة بداية هذا العام بشراء كمية (355) ألف طن من المستثمرين السعوديين في الخارج، إضافة إلى إعلان بدء موسم استلام القمح المحلي لهذا العام يوم الأحد القادم الموافق 4 أبريل 2021م، وهو ما يعزز المخزونات المحلية.





وفى صحيفة "الجزيرة"، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2020م، وأظهرت النتائج وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (7.4 %) مقارنة بـ(8.5 %) خلال الربع الثالث من العام نفسه، وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)؛ إذ بلغ (12.6 %) في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بـ(14.9%) خلال الربع الثالث من العام نفسه.







كما أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020م إلى (4.0%) مقارنة بـ(4.4%) في الربع الثالث من العام نفسه.







كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من (24.6%) في الربع الثالث من عام 2020م إلى (20.2%) في الربع الرابع، أما معدل البطالة للسعوديين الذكور فقد وصل إلى (7.1%) في الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بـ(7.9%) في الربع الثالث من العام نفسه، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات (24.4%) خلال الربع الرابع من عام 2020م مقارنة بـ(30.2%) في الربع السابق، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.





وكشفت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) خلال الربع الرابع من عام 2020م إلى (61.0%) مقارنة بـ(59.5%) في الربع الثالث من العام نفسه.







وأشارت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2020م لتصل إلى (80.6%) ارتفاعًا من (79.4%) خلال الربع السابق، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث (15 سنة فأكثر) خلال الربع الرابع من عام 2020م؛ ليصل إلى (32.1%) مقارنة بـ(30.0%) في الربع الثالث من العام نفسه.





