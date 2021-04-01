اعتماد كليتي الأسنان والصيدلة بالجامعة البريطانية من ضمان جودة التعليم

حصلت كليتا طب الأسنان والصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، على الاعتماد الأكاديمي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بعد استيفاء الكليتين لحميع المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة، وفقا لتقارير المراجعين والخبراء.





وقدمت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، التهنئة للدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور طارق عباس، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محي المزار، عميد كلية الصيدلة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والخريجين، على جهدهم المبذول.









وأكدت فريدة خميس أن التعليم يلعب دورا مهمًا وحيويًا في تطور الشعوب، لذلك تحرص الجامعة البريطانية منذ نشأتها على تميز البرامج العلمية والأكاديمية المقدمة للدارسين بها مع الالتزام بجودة المعايير الدولية والمصرية.











ولفتت إلى أن الجامعة البريطانية في مصر تستهدف من الحصول على الإعتماد الأكاديمي لكلياتها، ضمان الحفاظ على جودة البرامج التعليمية والبحثية، والريادة والتقدم.





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وأعرب الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، عن سعادته باعتماد كليتي جديدتين من كليات الجامعة البريطانية من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي يعد الاعتماد الخامس لكليات الجامعة، حيث سبق وأن تم اعتماد كلية كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية كأول كلية خاصة بالحاسبات في مصر، بالإضافة لاعتماد كلية الهندسة وكلية العلوم السياسية والاقتصاد والإدارة العام الماضي.









وقال بهي الدين: "إن هذا الاعتماد يؤكد المستوى المرموق الذي وصلت إليه الجامعة فيما يخص جودة التعليم والبحث العلمي"، لافتا إلى أن الجامعة تشهد منذ أن أسسها رجل الصناعة الراحل محمد فريد خميس طفرة كبيرة في الالتزام بمعايير الجودة البريطانية وهو ما سهل علينا الحصول على الاعتماد المصري.









من جهته، أكد الدكتور طارق عباس، عميد كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية، أن اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، جاء تكليلا للدعم الكبير والمتواصل من قبل مجلس الأمناء برئاسة فريدة خميس واستكمالها لمسرة الأب المؤسس للجامعة محمد فريد خميس، بالإضافة للجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وحرصهم جميعا على التقدم والالتزام بمعايير الجودة، لإيمانهم بأن الكلية أصبحت إحدى أهم المؤسسات في مجالات طب الفم والأسنان، وهو ما يؤكده الوعي الذي يتمتع به الدارسون بها وقدرتهم على القيادة والبناء والتنمية.



