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إمكانيات ضخمة.. الرئيس التنفيذى لمدينة الدواء: اعتمدنا 6 محاور للتنفيذ ونواكب التطورات

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:25 ص
الرئيس التنفيذى لمدينة
الرئيس التنفيذى لمدينة الدواء المصرية
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شيرين عادل
قال الدكتور عمرو ممدوح ، الرئيس التنفيذى لمدينة الدواء المصرية ايجيتو فارما : إن المدينة مرت بعدة مراحل  تطور مختلفة وضمت المرحلة الأولى بإمكانيات ضخمة من حيث البنية التحتية ، الانشاءات والخدمات الشبكية ،  و خطوط الانتاج.

وأوضح ، خلال كلمته ب افتتاح مدينة الدواء المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ،   أن  مرحلة التشغيل  اعتمدت على 6 محاور رئيسية ومنها الارتقاء  بمماريسات التصنيع الجيد ، والثانى تطبيق نظام جودة عالمى QMS  ، أما الثالث يتمثل ب نظام حوكمة إلكترونى متطور  يتماشى مع المعايير الأوروبية . 

ولفت إلى أن تطبيق المشروع تطلب كوادر بشرية وحوكمة بالإضافة للبدء فى الانتاج ومراحل الاختبار ، وأخيرأ التحديث المستمر للمستحضرات  ، موضحأ أن  المشروع اعتمد على وجود عناصر بشرية مدربة ومؤهلة ، فعالة للتعامل مع أحدث نظم التكنولوجيا وقد تم الاعتماد على رخصة التشغيل من هيئة التنمية الصناعية ، وهيئة الدواء وتم البدء فى الاختبارات والثبات الحيوى ، ويتم  مواكبة كل ما هو جديد وفعال فى هذا المجال .  

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