إمكانيات ضخمة.. الرئيس التنفيذى لمدينة الدواء: اعتمدنا 6 محاور للتنفيذ ونواكب التطورات

قال الدكتور عمرو ممدوح ، الرئيس التنفيذى لمدينة الدواء المصرية ايجيتو فارما : إن المدينة مرت بعدة مراحل تطور مختلفة وضمت المرحلة الأولى بإمكانيات ضخمة من حيث البنية التحتية ، الانشاءات والخدمات الشبكية ، و خطوط الانتاج.





وأوضح ، خلال كلمته ب افتتاح مدينة الدواء المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن مرحلة التشغيل اعتمدت على 6 محاور رئيسية ومنها الارتقاء بمماريسات التصنيع الجيد ، والثانى تطبيق نظام جودة عالمى QMS ، أما الثالث يتمثل ب نظام حوكمة إلكترونى متطور يتماشى مع المعايير الأوروبية .





ولفت إلى أن تطبيق المشروع تطلب كوادر بشرية وحوكمة بالإضافة للبدء فى الانتاج ومراحل الاختبار ، وأخيرأ التحديث المستمر للمستحضرات ، موضحأ أن المشروع اعتمد على وجود عناصر بشرية مدربة ومؤهلة ، فعالة للتعامل مع أحدث نظم التكنولوجيا وقد تم الاعتماد على رخصة التشغيل من هيئة التنمية الصناعية ، وهيئة الدواء وتم البدء فى الاختبارات والثبات الحيوى ، ويتم مواكبة كل ما هو جديد وفعال فى هذا المجال .



