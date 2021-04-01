وزير البترول يستقبل وزير خارجية كرواتيا لبحث سبل التعاون









وأكد الملا خلال اللقاء عمق العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال البترول والغاز، وأن هناك خططا وبرامج خلال الفترة القادمة تستهدف دعم التعاون وزيادة الأنشطة الكرواتية فى مجال البترول والطاقة بوجه عام.





واستعرض الملا الخطوات التنفيذية التى شهدها منتدى غاز شرق المتوسط باعتباره يمثل قيمة مضافة للدول الأعضاء بشرق المتوسط، ودوره المهم فى تأمين جانب من إمدادات الغاز لدول شرق المتوسط ودول أوروبا، خاصة أن هناك بنية أساسية وشبكات وخطوط أنابيب لنقل الغاز تسهم فى دعم وتوسيع مجالات التعاون فى هذا الإطار، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يستكمل خطط مشروع مصر لتصبح مركزًا لتجارة وتداول الغاز والبترول وتحقيق التكامل مع دول أوروبا.









من جانبه، أكد الوزير الكرواتى أن شركة إينا الكرواتية التى تعمل فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالصحراء الغربية لديها خطط للتوسع فى استثماراتها خلال الفترة القادمة، وأعلن عن أهمية الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البلدين.









استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور جوردان جرليتش رادمان، وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتى بحضور السفير توميسلاف بوشنياك، سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة.وأوضح الملا أنه من المهم توقيع بروتوكول تعاون تحت مظلة اتفاق حكومى بين البلدين يتم من خلاله وضع أسس التعاون بين شركتى إيجاس وإينا للتوصل إلى خطوات تسهم فى دعم التعاون وتوسيعه، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إعداد مسودة البروتوكول تمهيدًا للتوقيع عليها.