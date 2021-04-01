وزير النقل يعنف مسئولين بالسكة الحديد ويعبر عن استيائه بسبب الإهمال بمحطة طنطا

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، توجيهاته العاجلة إلى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، بضرورة استدعاء ناظر محطة طنطا ومعاونيه ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال التطوير بسبب البطء في تنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد خلال الوقت الجاري.









كما وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رئيس محطات السكة الحديد بطنطا برفع جميع القضبان القديمة من على جانبي شريط السكة الحديد بالمحطات، وذلك خلال شهر واحد.









وعنف رئيس محطة طنطا وقائد أحد القطارات بسبب عدم إتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل القطار، ووجه بضرورة العمل باستمرار على نظافة القطارات والحمامات الداخلية.









وعبر عن استيائه بقوله: "ده مستوى قيادات السكك الحديدية ومدى إهمالهم وضعف مسئوليتهم".









جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي يجريها وزير النقل بمحطة سكك حديد طنطا بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد.









وانتقد الشركة المسئولة عن أعمال تطوير مرافق محطة سكة حديد طنطا بسبب بطء تنفيذ الأعمال قائلا: "لو متعاقد مع شركة مصرية صغيرة من اللي عندي، هتتفذ الأعمال دي خلال شهر".







