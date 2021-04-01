رئيس إدارة جمعية حقوق الكلاب.. رامي رضوان يهنئ إيمي سمير غانم بعيد ميلادها

هنأ الإعلامي رامي رضوان، الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلادها الـ34.









ونشر "رامي" صورة له برفقة "إيمي"، عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: «كل سنة وانت طيبة يا رئيس ادارة جمعية حقوق الكلاب».









وتحتفل الفنانة إيمي بعيد ميلادها الـ34، اليوم، إذ إنها مواليد عام 1987.







