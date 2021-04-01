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فن

رئيس إدارة جمعية حقوق الكلاب.. رامي رضوان يهنئ إيمي سمير غانم بعيد ميلادها

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:16 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
هنأ الإعلامي رامي رضوان، الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلادها الـ34.


ونشر "رامي" صورة له برفقة "إيمي"، عبر  خاصية الستوري على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: «كل سنة وانت طيبة يا رئيس ادارة جمعية حقوق الكلاب».


وتحتفل الفنانة إيمي بعيد ميلادها الـ34، اليوم، إذ إنها مواليد عام 1987.


وشاركت الفنانة إيمي في رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع والدها الفنان سمير غانم.
رئيس إدارة جمعية حقوق الكلاب.. رامي رضوان يهنئ إيمي سمير غانم بعيد ميلادها
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