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مدبولي: نحاول الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر المبادرات الصحية

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:21 ص
مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
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ياسمين القصاص
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الشعب المصري بقدوم شهر رمضان الكريم.

وقال مدبولي خلال كلمته بافتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن افتتاح مدينة الدواء المصرية يستهدف تقديم أحسن الخدمات الطبية للمواطن المصري، وذلك من خلال العديد من المبادرات مثل 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار، وغيرها.

وأضاف "رئيس الوزراء"، خلال مؤتمر افتتتاح الرئيس السيسى مدينةالدواء بمنطقة الخانكة، أن يوجد بالدولة من 700 خط انتاج يقوموا بتقديم.

المنظومة الصحية الكاملة، ولكن التطور الذى تم نتيجة باهتمام الدولة لهذا القطاع فنتحدث عن مستحضرات الأورام ومثبتات المناعة، فكان يوجد له خط انتاجواحد بالدولة ولكن اليوم سوف يكون خط اخر سوف ينتهي خلال أشهر قليلةقادمة، وذلك لمضاعفة الانتاج.

وأشار، إلى أن الدولة اطلقت عدد من المبادرات الهامة التي تستهدف تحسين صحة المواطن، حيث تم إجراء 750 ألف تدخل جراحي مجاني لإنهاء قوائم الانتظار.
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