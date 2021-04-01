وزير النقل: لا مساس بأراضي السكك الحديدية.. وسأواجه الإهمال بيد من حديد

استكمل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، الخميس، تفقده لورش سكك حديد طنطا وأعمال التطوير التي يشهدها ميدان المحطة، وطالب جميع قيادات هيئة السكة الحديد، بالضرب بيد من حديد على كل من استولى على أملاك الهيئة والبناء عليها، مؤكدًا أنه لن يسمح بترك متر واحد من أراضي أملاك الهيئة بدون وجه حق.









وانتقد الشركة المسئولة عن أعمال تطوير مرافق محطة سكة حديد طنطا بسبب بطء تنفيذ الأعمال، قائلا: "لو متعاقد مع شركة مصرية صغيرة من اللي عندي، هتتفذ الأعمال دي خلال شهر".









وعنف الفريق كامل، رئيس محطة طنطا وقائد أحد القطارات بسبب عدم اتخاذ اجراءات السلامة والصحة المدنية داخل القطار، ووجه بضرورة العمل باستمرار على نظافة القطارات والحمامات الداخلية.









ووجه الفريق كامل الوزير، رئيس محطات السكة الحديد بطنطا برفع جميع القضبان القديمة من على جانبي شريط السكة الحديد بالمحطات، وذلك خلال شهر واحد.







