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اقتصاد

مبادرة مركز المديرين المصري لدعم المرأة لشغل مقعد بمجالس إدارة الشركات

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:38 ص
صدى البلد
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علياء فوزى
وافق مجلس أمناء مركز المديرين المصري في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس مجلس الإمناء-بالأمس-على مبادرة المركز لدعم المرأة ومنح مجموعات السيدات المتقدمات لاجتياز برنامج المركز المتخصص "شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد" نسبة خصم قدرها 50%.

وقال د. عمران أن الإعلان عن تلك المبادرة يأتي في إطار مجهودات الأذرع التدريبية لهيئة الرقابة المالية-ومنها مركز المديرين المصري-لتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني من خلال تيسير العقبات أمام توليها للمناصب القيادية وتبوء مواقع تمكنها من اتخاذ قرارات بالشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وذلك بعد ما ألزم مجلس إدارة الهيئة الشركات المقيدة في البورصة والخاضعة لرقابة الهيئة بضرورة وجود عنصر نسائي على الأقل في مجالس إدارتها، وأتاح أمام تلك الكوادر النسائية منصة إلكترونية لتسجيل بياناتهن لتوفير قاعدة بيانات أمام الشركات عن السيدات المؤهلات لشغل مقعد في مجالس إدارة الشركات .
 
وتابع أن المركز يلعب دورًا حيويًا فى بناء القدرات عبر تدريب وتأهيل الكوادر النسائية في مجالات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية لتحقيق استدامة الشركات، وان ما تحقق من تنفيذ 71 برنامج تدريبي بإجمالي متدربين يصل إلى 1128 متدرب في عام 2020  كان له الأثر الإيجابي في تحقيق الهدف الخامس من استراتيجية الهيئة والخاص بتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي على الرغم من جائحة فيروس كوفيد 19 المستجد، بجانب أن البرنامج المخصص للسيدات والمقدم تحت عنوان "شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد" بدعم من مؤسسة التمويل الدولية IFC بمجموعة البنك الدولي يُسهم في دعم وزيادة تأهيل المرأة في مجتمع الأعمال ويؤهل المرأة بشكل علمي وعملي للالتحاق بمجالس الإدارة. 

وخلال الاجتماع طالب د. عمران الإدارة التنفيذية للمركز بأهمية تكوين شراكات متعددة داخل مجتمع الاعمال، وما يتضمنه من روابط نسائية لتنمية قدرات السيدات في مختلف المجالات لإثراء قاعدة بيانات الهيئة بالكوادر النسائية المؤهلة لتولي مناصب قيادية.

وفى ذات السياق أوضح الدكتور محمد مصطفى سليمان-الرئيس التنفيذي للمركز أن البرنامج المتخصص مصمم على 5 أجزاء تحتاج إلى 60 ساعة تدريبة، وبمعدل 12 ساعة تدريبية لكل جزء، ويعقد بنهاية البرنامج اختبار تحصل من تجتاز نسبة 80% فيه على شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد.

والجدير بالذكر أن مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية هو المركز الرائد في مصر والمنطقة العربية منذ إنشاءه عام 2003 كأول مركز للتدريب والبحوث والاستشارات يقدم خدماته للشركات العامة والخاصة العاملة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف نشر الوعي بمبادئ الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية لتحقيق الاستدامة المرجوة للأعمال من خلال ما يعقده من مؤتمرات وندوات وورش عمل وما يقدمه من برامج تدريبية واستشارية وبحثية وبرامج الماجستير المهني في الحوكمة.
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