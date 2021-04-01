تصنيع الأنسولين بـ 4 مصانع .. هيئة الدواء تزف بشرى لمرضى السكرى

قال الدكتور تامر عصام ، رئيس هيئة الدواء المصرية ، إن مصر تمتلك عدد من المستحضرات البيولوجية البسيطة والسهلة فى تصنيعها وبالفعل تم تصنيع عدد منها ..





وأوضح " عصام " ، خلال كلمته ب افتتاح مدينة الدواء المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أنه تم توطين كامل لصناعة الانسولين فى شكل الصيدلى فى 4 مصانع وتم تشغيل وترخيص خط انتاج لأحدث الأشكال الصيدلية منه وهى الأقلام .





وأشار إلى أن بنهاية هذا العام من المقرر أن يكون لدينا مستحضرين من شركاء متنوعين وهما جروس هرمون ، واريث روبيتين بتقديرات سنوية بإجمالى 500 مليون جنيه .





ولفت إلى أن المضادات الحيوية الحديثة من ضمن التقنيات العالية التى كنا بحاجة إليها وللأسف كان لدينا خط انتاج واحد قديم ومتهالك وبالفعل لم يتأخر شركائنا بهذا الصدد وتم امتلاك 3 خطوط انتاج ووجود فرص تصديرية فى هذا المجال .































