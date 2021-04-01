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تصنيع الأنسولين بـ 4 مصانع .. هيئة الدواء تزف بشرى لمرضى السكرى

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:35 ص
الدكتور تامر عصام
الدكتور تامر عصام ،
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شيرين عادل
قال الدكتور تامر عصام ، رئيس هيئة الدواء  المصرية ،  إن مصر تمتلك عدد من المستحضرات البيولوجية البسيطة والسهلة فى تصنيعها وبالفعل تم تصنيع عدد منها  .. 

وأوضح " عصام  " ، خلال كلمته ب افتتاح مدينة الدواء المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى  ،  أنه تم توطين كامل لصناعة الانسولين فى شكل الصيدلى فى 4 مصانع وتم تشغيل وترخيص خط انتاج لأحدث الأشكال الصيدلية منه وهى الأقلام  . 

وأشار إلى أن بنهاية هذا العام من المقرر أن يكون لدينا مستحضرين من شركاء متنوعين  وهما جروس هرمون ، واريث روبيتين بتقديرات سنوية  بإجمالى 500 مليون جنيه .

ولفت إلى أن المضادات الحيوية الحديثة من ضمن التقنيات العالية التى كنا بحاجة إليها وللأسف كان لدينا خط انتاج واحد قديم ومتهالك وبالفعل لم يتأخر شركائنا بهذا الصدد وتم امتلاك 3 خطوط انتاج ووجود فرص تصديرية فى هذا المجال .








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