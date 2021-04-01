عنصر نسائي جديد تدرس الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة

تدرس المحكمة الدولية منى عطالله خوض سباق المنافسة على مقعد المرأة فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.





وتلقت منى عطالله فى الٱونة الأخيرة مطالبات من قبل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بضرورة خوض الانتخابات القادمة على العضوية والمنافسة لنيل مقعد المرأة.





كما تلقت منى عطالله اتصالات مكثفة من جانب المسؤولين فى الأندية التى تشارك بدورى الكرة النسائية من أجل الترشح والدفاع عن القضايا الخاصة بهم فى الوسط الكروى فى ظل تهميش اللعبة من جانب مسؤولى الجبلاية.





وفى حال رضوخ منى عطالله لمطالب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة سوف تعلن عن اعتزالها المجال التحكيمي وخوض سباق المنافسة على مقعد المرأة فى انتخابات الجبلاية القادمة.





واستندت مطالب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لدى تمسكهم بترشيح المحكمة الدولية منى عطالله فى انتخابات مجلس الإدارة الجديد إلى خبراتها الكبيرة فى الساحرة المستديرة ومعرفتها عن قرب لمعاناة العنصر النسائي فى الوسط الرياضى بالملاعب المصرية.





ويرغب مسؤولى الأندية المشاركين فى دورى الكرة النسائية ومختلف المنتخبات الوطنية فى تواجد منى عطالله ضمن المجلس الجديد للجبلاية من أجل الدفاع عن القضايا المتعلقة بالعنصر النسائى.





وتمسك مسؤولى الاندية من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بضرورة ضخ دماء جديدة لديها الخبرات فى القضايا الخاصة بالعنصر النسائى فى ظل فشل الاعضاء الذين قالوا مقعد المرأة فى حل المشاكل الخاصة بهم.



