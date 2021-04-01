بيطري قنا يبدأ تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي.. السبت المقبل





قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى، سوف تبدأ فى تنفيذ الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي بجميع قرى ومراكز المحافظة بدءًا من السبت المقبل الموافق الثالث من شهر أبريل، وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتي تمثل جزء من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.





وأوضح الداودى، أنه سوف يتم ذلك بالتنسيق والمشاركة بين مديرية الطب البيطري بقنا و الجهاز التنفيذي بالمحافظة ضمانًا لتنفيذ الحملة بالشكل الجيد، و خطة الدولة التى تستهدف تحصين جميع قطعان الماشية من أجل حماية الثروة الحيوانية من تهديدات الأمراض الوبائية.





و ناشد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، المزارعين والفلاحين ضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة، وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الجلد العقدي حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.





و أكد يوسف، أن الفِرق البيطرية سوف تقوم بالمرور على منازل المربيين لفحص الماشية وتحصينها، بالإضافة إلى تقديم التوعية الإرشادية اللازمة لهم لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقي والتقصي في نطاق البؤرة.





و أشار مدير عام الطب البيطري بقنا، إلي أنه تم تخصيص رقم 0963212468 على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى أو الاستفسار بخصوص لجان التحصين.





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