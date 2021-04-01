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توك شو

السيسي: مشروع "مشتقات البلازما" كان حلما وخلال سنتين سيتحقق

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:43 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ريهام فيكتور
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نتكلم اليوم فى شئ يمس مريض، لأن الانسان السليم لا يعانى أى مشكلة، لافتا إلى أن المريض يحتاج إلى الدواء الجيد وبسعر مناسب حتى لا تكون التكلفة كبيرة سواء على الدولة فى إجراءات التأمين الصحى او على المواطن الذى يقوم بشرائه.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمتة في افتتاح مدينة الدواء، أن مشروع اليوم بدأنا التفكير فيه من حوالى 7 سنين وبالتالى أخذ وقتا كبيرا لنخرج مصانع بأكفأ ما يكون وبشكل علمى متكامل، لنستطيع القول: "أن الادوية التى ستنتج وتخرج إلى السوق فى مصر أو خارج مصر عالية جدا طبقا للمعايير الأوروبية".

وأشار إلى أن كثير من المصريين يتكلمون عن مشتقات البلازمنا، مع العلم أن فكرة مشتقات البلازما كان حلما خلال الـ 5 أو 6 سنوات الماضية، وكان غير متاح لان تصنيعها معقد ويحتاج منظومة شديدة الاحكام والجودة ، مؤكدًا أن خلال سنتين سننتهى من مصنع مشتقات البلازما التى نقوم باستيردها من الخارج، موضحا اننا نمتلك عدد سكان كبير ومن خلاله  نستطيع أن نتحصل على هذه البلازما المهمة جدا.
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