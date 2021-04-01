السيسي : امتلاك القدرة على تصنيع الدواء يتجاوزة فكرة التكلفة والمكاسب





وأضاف خلال افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، أن التفكير في هذا المشروع بدأ منذ 7 سنوات ، واستغرق وقت طويل للخروج بأكفأ ما يكون ، بحيث نستطيع القول أن الأدوية التي يتم انتاجها عالية طبقا لمعاير منظمة الصحة أو أي معايير متقدمة .





وتابع : "كان حلم لدينا أن يكون لدينا صناعة مشتقات البلازما في مصر ولم يكن ذلك متاحا لأنها تكنولوجيا متقدمة تحتاج منظومة محكمة، وسيتحقق خلال عامين ، سنكون انتهينا من انشاء مصنع مشتقات البلازما ".









وتابع : " لدينا عدد سكان كبير نستاطيع من خلالهم أن نتحصل على البلازما اللازمة لهذه صناعة ".





واضاف : " تخطينا هذه المرحلة ، وحين نتسائل ماذا ينقصنا في صناعة الدواء ، فنحن نجد أن هناك مجال صناعة أدوية الأورام ، وأيضا خامات الدواء ، مضيفا نحن مستعدين لفعل ما يمكن حتى يكون لدينا خاماتنا وندخل في مجال صناعة أدوية الأورام ، و حتى لانحتاج مواد خام من الخارج".





وأقول لرئيس الوزراء ، ورئيس الوزراء نحن مستعدين لكل ما يلزم لتوطين هذه الصناعة في مصر .





وأكد الرئيس أن الأساس ليس الكسب لكن امتلاك القدرة على التصنيع داخل مصر أمر يتجاوز فكرة التكلفة والمكاسب .























