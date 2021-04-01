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أخبار البلد

السيسي : امتلاك القدرة على تصنيع الدواء يتجاوزة فكرة التكلفة والمكاسب

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:38 ص
صدى البلد
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سارة يسن
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الإنسان المريض يواجه أزمة كبيرة في تواجد الدواء الجيد بسعر مناسب سواء على الدولة أو على المواطن .

وأضاف خلال افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة،  أن التفكير في هذا المشروع بدأ منذ 7 سنوات ، واستغرق وقت طويل للخروج بأكفأ ما يكون ، بحيث نستطيع القول أن الأدوية التي يتم انتاجها عالية طبقا لمعاير منظمة الصحة أو أي معايير متقدمة . 

وتابع : "كان حلم لدينا أن يكون لدينا صناعة مشتقات البلازما في مصر ولم يكن ذلك متاحا لأنها تكنولوجيا متقدمة تحتاج منظومة محكمة، وسيتحقق خلال عامين ، سنكون انتهينا من انشاء مصنع مشتقات البلازما ". 


وتابع : " لدينا عدد سكان كبير نستاطيع من خلالهم أن نتحصل على البلازما اللازمة لهذه  صناعة ".

واضاف :  " تخطينا هذه المرحلة ، وحين نتسائل ماذا ينقصنا في صناعة الدواء ، فنحن نجد أن هناك مجال صناعة أدوية الأورام ، وأيضا خامات الدواء ، مضيفا  نحن مستعدين لفعل ما يمكن حتى يكون لدينا خاماتنا  وندخل في مجال صناعة أدوية الأورام ، و حتى لانحتاج مواد خام من الخارج". 

وأقول لرئيس الوزراء ، ورئيس الوزراء نحن مستعدين لكل ما يلزم لتوطين هذه الصناعة في مصر .

وأكد الرئيس أن الأساس ليس الكسب لكن امتلاك القدرة على التصنيع داخل مصر أمر يتجاوز فكرة التكلفة والمكاسب . 






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