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فن

محمد لطفى ينشر البوستر الرسمى لـ "الملك"

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:42 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمد لطفى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام  البوستر الرسمى لمسلسل الملك .

و ظهر محمد لطفى بالزى الفرعوني، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.


 المسلسل بطولة كل من عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: ﺗﺄﻟﻴﻒ: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.

العمل مستوحى من رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ ، وقد رصدت الشركه المنتجه للعمل ميزانيه ضخمه حتي يخرج بالشكل اللائق بتاريخ مصر ، حيث يعد العمل عودة للاعمال التاريخية التي توقفت مصر انتاجها خلال السنوات الماضية .

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" فى شهر رمضان من عام 2018. 
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