محمد لطفى ينشر البوستر الرسمى لـ "الملك"

نشر الفنان محمد لطفى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام البوستر الرسمى لمسلسل الملك .





و ظهر محمد لطفى بالزى الفرعوني، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.









المسلسل بطولة كل من عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: ﺗﺄﻟﻴﻒ: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.





العمل مستوحى من رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ ، وقد رصدت الشركه المنتجه للعمل ميزانيه ضخمه حتي يخرج بالشكل اللائق بتاريخ مصر ، حيث يعد العمل عودة للاعمال التاريخية التي توقفت مصر انتاجها خلال السنوات الماضية .





ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" فى شهر رمضان من عام 2018.