هل السيارات الأكبر حجمًا أكثر أمانًا من الصغيرة .. الخبراء يجيبون





و أشار المعهد إلى أن السيارات القديمة كبيرة الحجم ليست أكثر أمانًا على ركابها من السيارات الحديثة صغيرة الحجم، وذلك يرجع إلى تميز السيارات الحديثة بأنظمة ووسائل حماية وأمان أكثر كفاءة.





في كثير من الأحيان يتساءل الأشخاص حول السيارات الأكثر أمانًا، هل هي السيارات كبيرة الحجم أم الصغيرة، وهل إذا ما حدث تصادم بين سيارة صغيرة الحجم حاصلة على تقييم سلامة مرتفع مع أخرى كبيرة الحجم، فأيهما سيتضرر أكثر، ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع.قام خبراء السيارات بالإجابة علي هذا التساؤل موضحين أنه على الرغم من التطور التكنولوجي في عالم السيارات الذي مكّن السيارات الحديثة صغيرة الحجم وخفيفة الوزن بأن تأتي بأحدث أنظمة الأمان والسلامة، إلاّ أن السيارات الأكبر حجمًا والأثقل في أوزانها مازالت آمنة أكثر، خاصة ضد الصدمات الأمامية.ولقد أكدت دراسة لمعهد تأمين السلامة على الطرق السريعة الأمريكي(IIHS)، أن السيارات ضخمة الحجم والشاحنات أكثر أمانا وأقل خطورة على حياة السائقين من السيارات صغيرة الحجم أثناء وقوع الحوادث.ووفقًا لدراسة المعهد الأمريكي فإن عدد وفيات حوادث السيارات الصغيرة بلغ 108 حالات للسائق مقابل 52 حالة فقط للسيارات الضخمة والشاحنات.