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توك شو

المصانع بمليارات كتير ..السيسى: فاعلية الأدوية المصرية تصل نسبتها 100%

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:54 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،  إن إعطاء الجدارة والثقة للمنتج الصادر من مدينة الدواء  المصرية هى الفكرة الأساسية والرئيسية من تدشينها. 

وعقب  " السيسى   " ، خلال كلمته بافتتاح مدينة الدواء المصرية قائلا   : الناس كانوا بيقولوا ان المضاد الحيوى ده من بره ف أزعل انا أوى وأقول هو احنا منعرفش نعمل دوا يعنى ؟   ، مؤكدأ أن المادة الفعالة من الدواء  لابد أن تكون من مدينة الدواء المصرية .   

وأشار إلى أن  كفاءة الأدوية من مدينة الدواء المصرية ليست 99.9% ولكن تصل نسبتها 100% ، مؤكدأ أن التكلفة المالية للمصانع ضخمة للغاية معقبأ " بمليارات كتير  ". 
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