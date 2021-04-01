المصانع بمليارات كتير ..السيسى: فاعلية الأدوية المصرية تصل نسبتها 100%

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن إعطاء الجدارة والثقة للمنتج الصادر من مدينة الدواء المصرية هى الفكرة الأساسية والرئيسية من تدشينها.
وعقب " السيسى " ، خلال كلمته بافتتاح مدينة الدواء المصرية قائلا : الناس كانوا بيقولوا ان المضاد الحيوى ده من بره ف أزعل انا أوى وأقول هو احنا منعرفش نعمل دوا يعنى ؟ ، مؤكدأ أن المادة الفعالة من الدواء لابد أن تكون من مدينة الدواء المصرية .
وأشار إلى أن كفاءة الأدوية من مدينة الدواء المصرية ليست 99.9% ولكن تصل نسبتها 100% ، مؤكدأ أن التكلفة المالية للمصانع ضخمة للغاية معقبأ " بمليارات كتير ".