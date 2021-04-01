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شاهد.. الرئيس السيسي يرتدي البالطو الأبيض خلال تفقد مدينة الأدوية

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:57 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ريهام فيكتور
قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء، بارتداء البالطو الأبيض والكمامات، أثناء الجولة التفقدية بمدينة الأدوية بمنطقة الخانكة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح صباح اليوم، الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.

وتعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

كما تعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.
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