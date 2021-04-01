محافظ الفيوم يستقبل التلميذة "آية سعد" لتميزها بمجالي الرسم وكتابة الخواطر الشعرية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التلميذة "آية سعد أحمد" إحدى تلميذات التعليم الفني، الموهوبات والمتميزات في مجالي الرسم وكتابة الخواطر الشعرية، استجابة لطلبها ـ لقاء السيد المحافظ ـ على صفحات التواصل الاجتماعي، لعرض أعمالها الفنية وموهبتها الأدبية عليه شخصيًا، حضر اللقاء الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.
أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن لقاء محافظ الفيوم مع التلميذة "آية سعد أحمد" تشجيعًا لها للاستمرار في تميزها والارتقاء بأعمالها، موجهًا بمشاركة أعمالها في المعارض الفنية والمهرجانات التى تنظم داخل المحافظة وخارجها، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تبنى المواهب الشابة، بجانب تفاعل التلميذة الإيجابي في نشر أعمالها.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن التلميذة تتميز في رسم البروتريهات الشخصية، إضافة لرسم الطبيعة الصامته، والرسم التعبيري للجداريات المستوحاه لطبيعة إقليم الفيوم، من خلال استخدام خامات بسيطة كأقلام الفحم والرصاص، وألوان الخشب والشمع والماء، والألوان الزيتية والحبر، بجانب تميزها في كتابة الخواطر الشعرية وبراعتها فى إلقائها، إضافة لإتقانها أعمال التطريز والكروشيه.
أكد محافظ الفيوم ـ خلال اللقاء ـ على التلميذة بالجد والاجتهاد فى طلب العلم والمثابرة عليه، موجهًا بمشاركتها بمعرض الحرف اليدوية المقام بنادى هليوبوليس بمدينة الشروق بالقاهرة، الذي يتم تنظيمه بداية من اليوم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.