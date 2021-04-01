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محافظات

محافظ الفيوم يستقبل التلميذة "آية سعد" لتميزها بمجالي الرسم وكتابة الخواطر الشعرية

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:54 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التلميذة "آية سعد أحمد" إحدى تلميذات التعليم الفني، الموهوبات والمتميزات في مجالي الرسم وكتابة الخواطر الشعرية، استجابة لطلبها ـ  لقاء السيد المحافظ ـ على صفحات التواصل الاجتماعي، لعرض أعمالها الفنية وموهبتها الأدبية عليه شخصيًا، حضر اللقاء الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن لقاء محافظ الفيوم مع التلميذة "آية سعد أحمد" تشجيعًا لها للاستمرار في تميزها والارتقاء بأعمالها، موجهًا بمشاركة أعمالها في المعارض الفنية والمهرجانات التى تنظم داخل المحافظة وخارجها، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تبنى المواهب الشابة، بجانب تفاعل التلميذة الإيجابي في نشر أعمالها.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن التلميذة تتميز في رسم البروتريهات الشخصية، إضافة لرسم الطبيعة الصامته، والرسم التعبيري للجداريات المستوحاه لطبيعة إقليم الفيوم، من خلال استخدام خامات بسيطة كأقلام الفحم والرصاص، وألوان الخشب والشمع والماء، والألوان الزيتية والحبر، بجانب تميزها في كتابة الخواطر الشعرية وبراعتها فى إلقائها، إضافة لإتقانها أعمال التطريز والكروشيه.

أكد محافظ الفيوم ـ خلال اللقاء ـ على التلميذة بالجد والاجتهاد فى طلب العلم والمثابرة عليه، موجهًا بمشاركتها بمعرض الحرف اليدوية المقام بنادى هليوبوليس بمدينة الشروق بالقاهرة، الذي يتم تنظيمه بداية من اليوم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.



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