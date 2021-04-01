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محافظات

تحرير 1652 محضراً تموينياً خلال حملة اليوم الواحد بأسيوط

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:12 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية مستمرة بمراكز وأحياء المحافظة لمتابعة منافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز مشيرًا إلى إن حملة اليوم الواحد التموينية التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية قد أسفرت عن ضبط وتحرير 1652محضراً تموينياً متنوع بـ 13مركزاً وحي ضمن الحملات المتنوعة التي تنظمها المحافظة لمحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية المستهلكين من مظاهر الغش وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة.  

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وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم إن حملة اليوم الواحد التموينية تمت تحت اشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد وبمشاركة مسئولي التموين ورؤساء المراكز والاحياء ومباحث التموين والطب البيطرى والبيئة والإدارات التابعة لها وتم استهداف المخابز والمحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة حيث أسفرت حملات اليوم الواحد عن تحرير 1652محضرا تموينيا متنوعا بكافة المراكز والأحياء تمثلت في محاضر بيئة ونظافة ووزن رغيف الخبز وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية ونقص وزن رغيف الخبز وعدم وجود لوحة اعلانية بالأسعار ومواعيد العمل وغيرها مشيرًا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حيث تم تحرير 157 محضر بمركز ديروط و213 محضر بمركز القوصية و162محضر بمركز منفلوط و160 محضر بمركز الفتح و81 محضر بمركز أبنوب و296 بمركز ساحل سليم و131 بمركز البداري و108 بمركز أبوتيج وبمركز صدفا 91محضر وبمركز الغنايم90 محضر و36 بمركز أسيوط و27 بحي شرق و100 بحي غرب.
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