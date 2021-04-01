تحرير 1652 محضراً تموينياً خلال حملة اليوم الواحد بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية مستمرة بمراكز وأحياء المحافظة لمتابعة منافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز مشيرًا إلى إن حملة اليوم الواحد التموينية التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية قد أسفرت عن ضبط وتحرير 1652محضراً تموينياً متنوع بـ 13مركزاً وحي ضمن الحملات المتنوعة التي تنظمها المحافظة لمحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية المستهلكين من مظاهر الغش وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة.





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