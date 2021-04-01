"تفتكروا فاضل مين ونكمل المنتخب".. أحمد حسن يظهر مع نجوم الكرة

نشر أحمد حسن لاعب النادى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، صورة جديدة له برفقة نجوم الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





و علق أحمد حسن قائلًا: "تفتكروا فضلنا مين ونكمل المنتخب، اللمة الحلوة".





يذكر أن الصقر قال لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر نجوم اف ام: "اخترت العودة للأهلي بسبب حبي له منذ الصغر إضافة الى رغبتي في تحقيق بطولات وصناعة تاريخ داخل بلدي".





وأكمل: الاهلي كان الاختيار الافضل لي رغم وجود عرض قوي ماديا لي في ذلك التوقيت.





وافصح: السد القطري عرض ضمي مقابل 2 مليون يورو ولكني فضلت الاحمر لرغبتي في صناعة بطولات وتاريخ معهم.