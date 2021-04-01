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رياضة

"تفتكروا فاضل مين ونكمل المنتخب".. أحمد حسن يظهر مع نجوم الكرة

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:08 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر أحمد حسن لاعب النادى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، صورة جديدة له برفقة نجوم الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

و علق أحمد حسن قائلًا: "تفتكروا فضلنا مين ونكمل المنتخب، اللمة الحلوة".

يذكر أن الصقر قال لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر نجوم اف ام: "اخترت العودة للأهلي بسبب حبي له منذ الصغر إضافة الى رغبتي في تحقيق بطولات وصناعة تاريخ داخل بلدي".

وأكمل: الاهلي كان الاختيار الافضل لي رغم وجود عرض قوي ماديا لي في ذلك التوقيت.

وافصح: السد القطري عرض ضمي مقابل 2 مليون يورو ولكني فضلت الاحمر لرغبتي في صناعة بطولات وتاريخ معهم.

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