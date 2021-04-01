مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرًا بحي غرب أسيوط

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بالمرور الدوري على المقاهي والكافيهات للتأكد من مدي الالتزام بتنفيذ التعليمات والعمل بطاقة 25 % ومنع تطبيق الشيشة وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور صباحًا ومساءً لمتابعة سير عمل المطاعم والمقاهي ومتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.





وذكرت محافظة أسيوط في بيان قيام حي غرب مدينة أسيوط برئاسة محمد بشير رئيس الحي بتنفيذ حملات مفاجئة على المقاهي لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين بمشاركة نواب رئيس الحي وقسم الاشغالات وبالتنسيق مع قسم أول أسيوط أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بإستخدام الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث مصادرة 32 شيشة وإيداعها مخازن الحي وغلق وتشميع بعض المقاهي المخالفة وتحرير عدد 12 محضر بمنطقة الجامع الكبير ومنطقة المجاهدين وشارع 26 يوليو بدائرة الحي.





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كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد وجه بشن حملات رقابية دورية صباحية ومسائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمرور على كافة المحلات والمقاهي والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما وجه بتكثيف حملات التوعية وتوزيع منشورات توعوية بالوقاية من المرض وذلك في إطار الجهود الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للمجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء.











