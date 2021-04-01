رئيس الوزراء يكشف أرقاما هامة عن منظومة الدواء في مصر وإجراءات مواجهة كورونا

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، بعدد من التصريحات الهامة ، والبارزة اليوم حول فيروس كورونا ، ومنظومة صناعة الدواء في مصر .
جاء ذلك خلال افتتاح ، افتتاح مدينة الدواء المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونستعرض من خلال التقرير التالي ،أبرز ما جاء على لسان رئيس الوزراء ، كالتالي . .
عن كورونا و ومنظومة الدواء..أرقام هامة من رئيس الوزراء :
- مصر من أقل أعداد الإصابات بكورونا عالميا
- اتخذنا احتياطاتنا لمواجهة كورونا قبل ظهور أول حالة
- خصصنا 11 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا
- توفير 2 مليون جرعة من لقاح الفيروس خلال أيام
- لدينا 2 مليون لتر احتياطي أكسجين ونعمل على زيادتها لـ 3 مليون
- الانتهاء من أول مصنع للبلازما فى العاصمة الإدارية بنهاية 2022
- دول قليلة على مستوى العالم تمتلك مصانع للبلازما
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء قضية أمن قومي
- مصر ستصبح مصدرة للدواء في المستقبل
- نتجه لتوطين صناعة الأنسولين في مصر
- إجراء 750 ألف تدخل جراحي مجاني لإنهاء قوائم الانتظار
- مصر بها 152 مصنع أدوية و70 ألف صيدلية