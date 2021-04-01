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أخبار البلد

رئيس الوزراء يكشف أرقاما هامة عن منظومة الدواء في مصر وإجراءات مواجهة كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:03 م
صدى البلد
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سارة يسن

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، بعدد من التصريحات الهامة ، والبارزة اليوم حول فيروس كورونا ، ومنظومة صناعة الدواء في مصر . 

جاء ذلك خلال افتتاح ، افتتاح مدينة الدواء المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونستعرض من خلال التقرير التالي ،أبرز ما جاء على لسان رئيس الوزراء ، كالتالي . . 


عن كورونا و ومنظومة الدواء..أرقام هامة من رئيس الوزراء :

-  مصر من أقل أعداد الإصابات بكورونا عالميا

-  اتخذنا احتياطاتنا لمواجهة كورونا قبل ظهور أول حالة

- خصصنا 11 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا

- توفير 2 مليون جرعة من لقاح الفيروس خلال أيام

- لدينا 2 مليون لتر احتياطي أكسجين ونعمل على زيادتها لـ 3 مليون

-  الانتهاء من أول مصنع للبلازما فى العاصمة الإدارية بنهاية 2022

- دول قليلة على مستوى العالم تمتلك مصانع للبلازما

-  تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء قضية أمن قومي

-  مصر ستصبح مصدرة للدواء في المستقبل

-  نتجه لتوطين صناعة الأنسولين في مصر

-   إجراء 750 ألف تدخل جراحي مجاني لإنهاء قوائم الانتظار

-  مصر بها 152 مصنع أدوية و70 ألف صيدلية

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