بشرى سارة.. وزيرة الصحة: انخفاض أسعار الأدوية فى مصر لهذا السبب

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مدينة الدواء ستقوم بإعطاء بعد أكبر فى الأمن القومى وتضيف إلى قدرات مصر الإنتاجية للأدوية.









وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال لقاء خاص عبر فضائية "صدى البلد"، أنه مع تطور وتصنيع هيئة دواء فى مصر واللقاحات سيكون لديها مجال الآن فى تصنيع مشتقات البلازما، موضحة أن مصر من الدول القليلة جدا التى لديها إنتاج ذو جودة فى الدواء.









وأوضحت أن أسعار إنتاج مصر فى الأدوية تعتبر مقبولة جدا، ولكن هناك بعض أسعار الأدوية من الخارج التى تكون مرتفعة.









وأكدت أن وجود مدينة الدواء جيتو فارما سيكون من أحد أسباب إنتاجها هى خلق توازن فى سوق الدواء، وبالتالي توازن فى الأسعار ووقف زيادات مستقبلية.



