ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي: الدواء المنتج لدينا يجب ألا يقل فاعلية عن نظيره العالمي.. فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:44 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى:"لازم تبنوا قدرة حقيقية في انتاج دواء فعال حقيقي في هذه المدينة، وعند صناعة مضاد حيوي داخل مصانع تلك المدينة يكون لا يقل عن فعالية بل يتفوق على اى مضاد حيوي مثيل له في ارقي دول العالم، وذلك لأن تلك المصانع تم إنشائها لهذا الهدف من جودة الدواء، لكي تنتج منتجات بهذا التوسع وهذه الجودة من الادوية".

وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال افتتاحه مدينة الدواء بالخانكة اليوم الخميس، أن "لن انسي مجهود الجندي المجهول التى تحرك في دراسات وأبحاث تخص هذه المدينة منذ 8 سنوات مماضية، ألا وهو "اللواء الدكتور صلاح الشاذلي"،  معقبا "احنا مش هننسي ابدا الرجال العظام اللي شالت على كتفها أعمال تستمر لـ سنوات مضت حتى يتم هذا المشروع".

ووجه رسالة إلى أسرة الشاذلي، قائلا: "متشكرين، وهو شال المشروع على كتفه طول السبع سنين اللي فاتت"، مطالبا باطلاق اسم اللواء صلاح الشاذلي على أحد الميادين.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حماة الوطن يثمن قرار الرئيس بترقية الراحل كمال عامر إلى رتبة فريق فخري

متشكرين جدا .. شاهد رسالة الرئيس السيسي للعاملين بقناة السويس

السيسي يوجه رئيس الوزراء بتلبية جميع مطالب قناة السويس.. فيديو

أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال زيارته لقناة السويس: لاحظت متابعة المصريين لحادث السفينة وكأن ابنهم في أزمة.. ووجه رئيس الوزراء بتلبية جميع مطالب القناة.. فيديو

بعد قليل.. الرئيس السيسى يفتتح مدينة الدواء بالخانكة

شاهد| مدينة الدواء المصرية أحد أكبر الصروح الطبية بالشرق الأوسط

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحسم اللغط حول الـ VAR ويحدد موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان بالسوبر الإفريقي

الصحة تعلن توصياتها للحد من فيروس كورونا خلال شهر رمضان

أحمد مجاهد: لست الحاكم بأمره فى اتحاد الكرة وأبوريدة من رشحني لتولي المسئولية

عيار 21 بـــ750 جنيها.. أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

تاريخ مرعب.. عاصفة شمسية ضخمة في طريقها إلى الأرض

رغم ارتفاع إصابات كورونا.. مسئول كويتي يكشف موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال