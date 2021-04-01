السيسي: الدواء المنتج لدينا يجب ألا يقل فاعلية عن نظيره العالمي.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى:"لازم تبنوا قدرة حقيقية في انتاج دواء فعال حقيقي في هذه المدينة، وعند صناعة مضاد حيوي داخل مصانع تلك المدينة يكون لا يقل عن فعالية بل يتفوق على اى مضاد حيوي مثيل له في ارقي دول العالم، وذلك لأن تلك المصانع تم إنشائها لهذا الهدف من جودة الدواء، لكي تنتج منتجات بهذا التوسع وهذه الجودة من الادوية".







وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال افتتاحه مدينة الدواء بالخانكة اليوم الخميس، أن "لن انسي مجهود الجندي المجهول التى تحرك في دراسات وأبحاث تخص هذه المدينة منذ 8 سنوات مماضية، ألا وهو "اللواء الدكتور صلاح الشاذلي"، معقبا "احنا مش هننسي ابدا الرجال العظام اللي شالت على كتفها أعمال تستمر لـ سنوات مضت حتى يتم هذا المشروع".





ووجه رسالة إلى أسرة الشاذلي، قائلا: "متشكرين، وهو شال المشروع على كتفه طول السبع سنين اللي فاتت"، مطالبا باطلاق اسم اللواء صلاح الشاذلي على أحد الميادين.





