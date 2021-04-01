هاشتاج «السيسي» يتصدر تويتر بعد افتتاح مدينة الدواء

أعرب عدد كبير من المصريين عن سعادتهم بافتتاح مدينة الدواء بالخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية.
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #السيسي ، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
يظل الرئيس #السيسي في كل طله له يعطى قّيمة أنسانية راقيه وعظيمة .. محددة بأختلاف مناسبتها .. بترحمه اليوم على أسم اللواء دكتور صلاح الشاذلي صاحب فكرة مدينة الدواء ..✌🇪🇬— ﮼فريدابوطالب⚖️ (@_masrawyy) April 1, 2021
الرئيس #السيسي يشكر الجندي المجهول اللواء صلاح الشاذلي رحمة الله عليه المشارك في صناعة #مدينة_الدواء— magdyalalfy (@magdyalalfy) April 1, 2021
#مدينة_الدواء التي يفتتحها الرئيس #السيسي اليوم هي الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وتقام على مساحة (180) ألف متر مربع وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتُصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات💪🇪🇬— الصقر المصرى🇪🇬(سارد الحقائق) (@medoesmaeil) April 1, 2021
#مدينة_الدواء#السيسي— مافيا تويتر 🔫✊💪🌶🌶 (@ZlR2i) April 1, 2021
مهما كلفتنا التكنولوجيا
هنجبها pic.twitter.com/kKrlGS3lrs