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أخبار البلد

هاشتاج «السيسي» يتصدر تويتر بعد افتتاح مدينة الدواء

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:46 م
صدى البلد
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منار نور
أعرب عدد كبير من المصريين عن سعادتهم بافتتاح مدينة الدواء بالخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية.


دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #السيسي ، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.


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