هاشتاج «السيسي» يتصدر تويتر بعد افتتاح مدينة الدواء

أعرب عدد كبير من المصريين عن سعادتهم بافتتاح مدينة الدواء بالخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية.











دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #السيسي ، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.











يظل الرئيس #السيسي في كل طله له يعطى قّيمة أنسانية راقيه وعظيمة .. محددة بأختلاف مناسبتها .. بترحمه اليوم على أسم اللواء دكتور صلاح الشاذلي صاحب فكرة مدينة الدواء ..✌🇪🇬 — ﮼فريدابوطالب⚖️ (@_masrawyy) April 1, 2021

الرئيس #السيسي يشكر الجندي المجهول اللواء صلاح الشاذلي رحمة الله عليه المشارك في صناعة #مدينة_الدواء — magdyalalfy (@magdyalalfy) April 1, 2021