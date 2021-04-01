صحة البحر الأحمر: إجراء 17 عملية جراحية وفحص 2092 حالة خلال 48 ساعة

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر عن إج راء 17عملية جراحية والكشف على 2092 حالة بآخر يومين من القافلة الطبية العلاجية من أساتذة كلية الطب جامعة الأزهر بمستشفى الشلاتين المركزى.





جاء ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر ا.د.احمد الطيب.شيخ الأزهر، والدكتورة هالة زايد -وزيرة الصحة والسكان، واللواءعمرو حنفى- محافظ البحر الأحمر.





وقالت المديرية فى بيان لها أن ذلك فى إطار التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعه الأزهر وتحت إشراف الدكتورتامر مرعى وكيل الوزارة يعلن نشاط القافلة الطبية العلاجية من اساتذة طب جامعة الأزهر.

وأشار بيان الصحة إلى أنه ما أسفرت عنه جهود القافلة في الكشف الطبي بمستشفى الشلاتين المركزى الكشف على 2092 حالة، وتم اجراء 17 عملية جراحية وأيضا تم إجراء 197 فحصا معمليا وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



