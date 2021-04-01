مدير الغرفة التجارية بمطروح يشارك بمنتدى الأعمال المصري – الكرواتى

شارك انور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح بمنتدى الأعمال المصري – الكرواتي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور وزراء خارجية البلدين ورئيس اتحاد الغرف التجارية الكرواتية وممثل بنك كرواتيا للتنمية و الاعمار والتصدير ووفد من كبار رجال الأعمال بالبلدين.





و أكد أن مثل هذه المؤتمرات تساعد على الارتقاء بمستوي العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادتها وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة.ودفع حركة التجارة بين البلدين وفتح أسواق جديدة للتصدير.





واشار الى امكانية استخدام السوق المصرى كمحور لنفاذ الصادرات الكرواتية فى مصر لاسواق عدد كبير من الدول العربية والافريقية المرتبطة مع مصر باتفاقات للتجارة الحرة مما سيؤدى الى زيادة الاستثمارات الكرواتيه فى مصر.





وأشار إلى أن وزير خارجية كرواتيا قد أشاد بالمجهودات المصرية المبذولة لحل أزمة السفينة الجانحة .



