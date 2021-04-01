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محافظات

مدير الغرفة التجارية بمطروح يشارك بمنتدى الأعمال المصري – الكرواتى

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:20 م
صدى البلد
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ايمن محمود
شارك انور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية  بمطروح بمنتدى الأعمال المصري – الكرواتي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية  بحضور وزراء خارجية البلدين ورئيس اتحاد الغرف التجارية الكرواتية وممثل بنك كرواتيا للتنمية و الاعمار والتصدير ووفد من كبار رجال الأعمال بالبلدين.

و أكد أن مثل هذه المؤتمرات تساعد على الارتقاء بمستوي العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادتها وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة.ودفع حركة التجارة بين البلدين وفتح أسواق جديدة للتصدير.

واشار  الى امكانية استخدام السوق المصرى كمحور لنفاذ الصادرات الكرواتية فى مصر لاسواق عدد كبير من الدول العربية والافريقية المرتبطة مع مصر باتفاقات للتجارة الحرة مما  سيؤدى الى زيادة الاستثمارات الكرواتيه فى مصر.

وأشار إلى أن  وزير خارجية كرواتيا قد أشاد  بالمجهودات المصرية المبذولة لحل أزمة السفينة الجانحة .

كما  توجه  بالشكر نيابة عن مجلس إدارة الغرفة التجارية  بمطروح ورؤساء الشعب التجارية وجميع تجار مطروح بخالص الشكر والتقدير لرئيس هيئة قناة السويس وكافة العاملين بها والي قيادة مصر الرشيدة  وفي  الحكومة المصرية علي جهودهم العظيمة المبذولة لإدارة الأزمة بنجاح .
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