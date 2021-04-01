الرئيس الألماني يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا

تلقى الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، اليوم الخميس، أول جرعة من لقاح أسترازينيكا.





وفي سياق منفصل أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات لرؤيا ، أن المؤسسة سوف تصدر بيانا توضيحا حول ما يتم تداوله عن كتاب صادر عن المؤسسة بتاريخ 25 من مارس الماضي يتضمن توصية بوقف اعطاء لقاح استرازينيكا لفئة النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 55 عامًا.





وكان قد تم تدوال توصية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء موجهة لوزير الداخلية ووزير الصحة المكلف آنذاك بخصوص لقاحات كوفيد 19 المطورة من استرازينيكا والتي تم الموافقة على إجارة الاستخدام الطارئ لها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن تتضمن وقف إعطاء هذا اللقاح للنساء دون سن 55 عاما.