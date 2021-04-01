ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الألماني يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:27 م
الرئيس الألماني يتلقى
الرئيس الألماني يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا
Advertisements
سمر صالح
تلقى الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، اليوم الخميس، أول جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وفي سياق منفصل أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات لرؤيا ، أن المؤسسة سوف تصدر بيانا توضيحا حول ما يتم تداوله عن كتاب صادر عن المؤسسة بتاريخ 25 من مارس الماضي يتضمن توصية بوقف اعطاء لقاح استرازينيكا لفئة النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 55 عامًا.

وكان قد تم تدوال توصية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء موجهة لوزير الداخلية ووزير الصحة المكلف آنذاك بخصوص لقاحات كوفيد 19 المطورة من استرازينيكا والتي تم الموافقة على إجارة الاستخدام الطارئ لها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن تتضمن وقف إعطاء هذا اللقاح للنساء دون سن 55 عاما.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال