ميناء الإسكندرية: تداول 1250 حاوية و10618 شاحنة خلال 24 ساعة

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءى الإسكندرية والدخيلة 129202طن.





وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم، أن أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد بلغت 1250 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 10618 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.





اقرأ أيضًا:





وفى ذات السياق، بلغ إجمالي عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ حاليا 32 سفينة كما خرج قطار مكون من 30عربة محملة بالفحم متجهة من ميناء الدخيلة إلى التبين.





وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه و القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.