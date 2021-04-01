الجبلاية تستنجد بالفيفا لاتخاذ قرار جديد بشأن لاعبى الدورى المنتهية عقودهم

تتأهب اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة لاتخاذ قرار جديد بشأن لاعبى الأندية فى الدورى الممتاز المنتهية عقودهم نهاية شهر يونيو المقبل.









ومن المقرر إرسال الجبلاية خلال الفترة المقبلة طلبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يتضمن ضرورة مد عقود اللاعبين حتى شهر سبتمبر المقبل.









ويشمل الطلب أيضا ضرورة مد عقود اللاعبين المنتهية فى شهر يونيو المقبل لاستكمال عقودهم مع أنديتهم خلال شهر يونيو المقبل.









ويشمل أيضا طلب مد العقود المنتظر إرساله خلال الأيام المقبلة الأسباب التى دعت الجبلاية لذلك والمتمثلة فى انتهاء الموسم الجاري يوم ٣٠ سبتمبر المقبل بناءا على طلب الأندية المشاركة في المسابقة المحلية.







