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حوادث

ضبط 12257 شخصاً لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:42 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن  ضبط (12257) شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12167) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (90) شخصاً لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (603) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (183) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1234) أرجيلة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

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