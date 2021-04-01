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محافظات

غلق ٦ منشآت طبية خاصة في حملة مكبرة بشرم الشيخ

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:30 م
صدى البلد
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ايمن محمد
أغلقت  مديرية الصحة  بجنوب سيناء ٦ منشآت طبية خاصة مخالفة للمواصفات  وذلك  في حملة مكبرة برئاسة ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث أنه  بالمرور على بعض من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة شرم الشيخ  وجد بعض المنشآت الطبية مخالفة للمواصفات  ولا تتبع المعايير الصحية.
 
  وشكلت  اللجنة  برئاسة الدكتور  أيمن رخا وكيل وزارة الصحة  بجنوب سيناء و الدكتور  أحمد حسانين وكيل المديرية وبالتعاون مع إدارة العلاج الحر وإدارة المعامل ومكافحة العدوى والرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك وإدارة التراخيص بمجلس مدينة شرم الشيخ ومأمورية الضرائب العامة.
 
وقد أسفرت الحملة عن  غلق ادارى ل 6 منشآت طبية خاصة وتم خلالها غلق وتشميع تلك المنشآت لوجود مخالفات تمثلت في عدم وجود ترخيص  وعدم وجود مدير فنى  ووجود اشخاص يعملون  بدون حمل ترخيص مزاولة مهنه  ووجود مستلزمات طبية وكيمياويات منتهية الصلاحية .
وصرح مصدر طبي  أنه تلاحظ وجود مستلزمات طبية خاصة بوزارة الصحة غير مسموح بتداولها خارج معامل الوزارة وجودها بتلك المنشآت ، 
 علاوة علي عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى والتخلص الآمن للنفايات .
 وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لعرضها على السلطات المختصة .
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