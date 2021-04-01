غلق ٦ منشآت طبية خاصة في حملة مكبرة بشرم الشيخ

أغلقت مديرية

بجنوب سيناء ٦ منشآت طبية خاصة مخالفة للمواصفات وذلك في حملة مكبرة برئاسة ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية،

حيث أنه بالمرور على بعض من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة شرم الشيخ وجد بعض المنشآت الطبية مخالفة للمواصفات ولا تتبع المعايير الصحية.