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رياضة

اتحاد الكرة يستقر على حضور ثنائي منتخب مصر قرعة أمم افريقيا

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:39 م
صدى البلد
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يسري غازي

استقرت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على حضور اثنين من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون.

وكانت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعلن عن موعد إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية2021 يوم 25 يونيو المقبل.

وكذلك مواعيد إقامة مباريات البطولة لتقام خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022. 

ومن المنتظر حضور الثنائى حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة الكبار ومحمد بركات مدير المنتخب الأول مراسم قرعة بطولة كان الكاميرون.

يذكر أن جلسة مرتقبة خلال الأيام المقبلة سوف تجمع بين مسؤولى الجبلاية والجهاز الفني للمنتخب الوطني من أجل حسم أزمات معسكر مايو المقبل.
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