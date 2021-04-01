رئيس وزراء اليونان يعتزم زيارة ليبيا لإعادة فتح سفارة بلاده

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الخميس أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يستعد لزيارة ليبيا لإعادة فتح سفارة بلاده هناك.





وفي سياق منفصل دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين قبل بداية شهر رمضان المبارك، وبدء مصالحة وطنية شاملة.





وشهدت مدينة الزاوية غربي ليبيا، الأربعاء، مراسم إطلاق سراح 105 عناصر من "الكتيبة 107" التابعة للقيادة العامة للجيش.





ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية بشأن المصالحة الوطنية، والتي انطلقت الأربعاء، بإطلاق سراح 107 من المعتقلين من قبل مدينة الزاوية.