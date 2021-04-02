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فيديوجراف.. ماذا ستحصد قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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منار شعبان
لم تنته أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، حتى بعد نجاح تعويمها كما يعتقد البعض، فالأزمة مازالت عالقة لحين انتهاء التحقيقات في تداعياتها وتحديد المتسبب فيها والجهة المنوط بها تعويض هيئة قناة السويس عن الخسائر التي تكبدتها جراء الأزمة.

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قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: إن القناة بدأت التحقيقات فى قضية السفينة الجانحة، موضحًا أن الصندوق الأسود فى السفينة سيكشف كل ما حدث قبل جنوحها بقناة السويس.

وأضاف أن اللجنة المشكلة للتحقيق فى جنوح السفينة تضم عضوا بحريا وقانونيا وخبير تعويضات ومهندسا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حجم التعويضات التي ستحصدها قناة السويس من خلال الفيديوجراف التالي.
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