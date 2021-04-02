فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة وماذا قال السيسي عنها

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مدينة الدواء، والتى تعد أحد أكبر الصروح الطبية بالشرق الأوسط.





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تعد مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين



