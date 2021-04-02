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فيديو جراف

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة وماذا قال السيسي عنها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:55 ص
مدينة الدواء بالخانكة
مدينة الدواء بالخانكة
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منار شعبان
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مدينة الدواء، والتى تعد أحد أكبر الصروح الطبية بالشرق الأوسط.

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تعد مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين

ونستعرض المزيد من التفاصيل والمعلومات عن مدينة الدواء بالخانكة وماذا قال السيسي أثناء الافتتاح من خلال الفيديوجراف التالي.
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