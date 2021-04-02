جمال ساحر .. شواطئ مطروح تتألق استعدادا لموسم الصيف .. فيديو

جهود مكثفة يقوم بها الجهاز التنفيذى بمطروح استعدادا لموسم الصيف والذى تستقبل خلاله المحافظة اعداد كبيرة من زوارها للاستمتاع بالمياه الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة والطبيعة الساحرة التى تمتلكها المحافظة .









ويعد موسم الصيف هو مصدر الدخل، لأهالي مطروح خاصة مع استقبال المحافظة لأعداد كبيرة من المصطافين وزوار المحافظة فيحدث ذلك رواجا اقتصاديا فى كافة المحال التجارية ةالفنادق والشقق المصيفية بالإضافة الى توفير عشرات فرص العمل .





ويعد شاطئ عجيبة من أشهر شواطئ مرسى مطروح نظرًا لجماله الملفت الذى يخطفك بمجرد النظر إليه والذى يحرص زوار المحافظة على زيارتة





كما تمتلك مدينة مرسى مطروح شاطئ الابيض الذى يتميز بمياهه شديدة الصفاء والنظافة بشكل عام سواء نظافة الشاطئ نفسه أو نظافة رماله البيضاء, وازداد جمال الشاطئ بعد انشاء كورنيش الابيض الجديد.





ويعتبر شاطئ روميل ايضا من افضل شواطئ مرسى مطروح، ومن أكثر الوجهات السياحية زيارة لعدم وجود امواج وملائمته لنزول الاطفال

كما يوجد ايضا شاطئ الغرام الذى يعد من اجمل شواطئ مرسى مطروح ويوجد به صخرة ليلي مراد الشهيرة .





ونظرا لما يمثله موسم الصيف السياحي من اهمية لذلك تقوم المحافظة بجهود كبيرة لسرعة إنهاء الأعمال قبل بداية موسم الصيف القادم .

وقال سامح عوف من أبناء مطروح والذي يعمل في مجال السياحة إن شواطئ مطروح من أجمل شواطئ فى العالم ويستقبل كل صيف آلاف المصطافين الذين يحرصون على زيارتها .





واضاف ان الألسنة البحرية هذا العام أضافت جمال وروعة الى شواطئ المحافظة بعد ان سهلت وصول المواطنين الى داخل المياه لتصبح مكانًا لتنزه أهالى المحافظة والمصطافين. مع إمكانية استغلالها لتدر عائدًا اقتصاديا للمحافظة.





وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استعداد المحافظة المبكر لموسم الصيف السياحي، حيث يجرى عدد من الأعمال سواء تطوير عدد من الشواطئ أو الطرق كذلك جارٍ إعادة تأهيل وتطوير كورنيش مدينة مرسي مطروح بالشكل اللائق حضاريا من خلال أعمال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية وتحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.





وأشار إلى أهمية موسم الصيف لأبناء مطروح وتوفير مصدر وعائد اقتصادى ، مع العمل على توفير الخدمات اللائقة بأهالى مطروح وزائريها.





واشار انه تم التوجيه لمركز ومدينة مرسى مطروح بحصر كافة الاحتياجات والمطالب مع تكثيف الجهود لجميع الجهات المعنية للإسراع فى أعمال ازالة كافة المخلفات والرتش مع تكثيف أعمال النظافة والدهانات وتوفير المعدات اللازمة ومراجعة الكابلات وأعمال الكهرباء وانارة الكشافات ، ومراجعة صيانة دورات المياه والشماسى والبروجلات الثابتة وترميم الأرصفة والبلدورات وغيرها.





واوضح انه تم التوجيه بمنع اى اشغالات على الكورنيش تحجب رؤية البحر من منطقة الاليزية حتى روميل ،مع مشاركة الشباب وحصر كافة المقترحات المناسبة للاستغلال الأمثل للكورنيش والشاطئ ، كذلك سرعة انهاء اعمال الصيانة والدهانات لمسجد العوام على الكورنيش كعلم من اعلام مدينة مرسى مطروح قبل شهر رمضان الكريم.