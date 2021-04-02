حكم استخدام شبكة الواى فاى بدون إذن صاحبها

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز استخدام شبكة الواى فاى بدون علم صاحبها؟".





وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها؛

فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه،

ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ

وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي

شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا".





وأضافت ما إذا كانت الشبكة مفتوحة غير مشفَّرة يستطيع مَن كان في مجالها الولوجَ

فيها بلا إذن: فإمّا أن تكون في الأماكن العامة، أو تكون خاصة بصاحبها.





وأشارت إلى أنه إذا كانت الشبكة مفتوحة غير مشفرة في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق،

والمؤتمرات: فلا حرج في استعمالها؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.







وأوضحت أما إذا كانت الشبكة اللاسلكية خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها حينئذ، ما لم يوجد إذن صريح أو عرفي بإباحة الاستخدام.