قرارات عاجلة بشأن كورونا في غزة

أصدرت وزارة الداخلية في غزة مجموعة من القرارات العاجلة للحد من إصابات كورونا في القطاع، حيث تقضي تلك القرارات بمنع حركة المركبات في كافة أنحاء قطاع غزة يومي الجمعة والسبت.









كما شملت القرارات أيضا بحسب "شبكة القدس الإخبارية"إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل وإغلاق الأسواق والأسواق الشعبية ومنع إقامة بيوت العزاء والأفراح داخل المنازل.









وأكدت الوزارة علي ضرورة تشديد الإغلاق الليلي.







