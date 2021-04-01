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أخبار العالم

قرارات عاجلة بشأن كورونا في غزة

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:36 م
فلسطين
فلسطين
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محمود نوفل
أصدرت  وزارة الداخلية في غزة مجموعة من القرارات العاجلة للحد من إصابات كورونا في القطاع، حيث تقضي تلك القرارات  بمنع حركة المركبات في كافة أنحاء قطاع غزة يومي الجمعة والسبت. 


كما شملت القرارات أيضا بحسب "شبكة القدس الإخبارية"إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل وإغلاق الأسواق والأسواق الشعبية ومنع إقامة بيوت العزاء والأفراح داخل المنازل. 


وأكدت الوزارة علي ضرورة تشديد الإغلاق الليلي.


وبحسب الشبكة الفلسطينية؛  قالت داخلية غزة " سنكون أمام تقييم شامل يوم الثلاثاء المقبل وسنتخد قرارًا جديدًا قد يصل إلى الإغلاق الشامل لكل مناحي الحياة في حال عدم كسر منحنى الوباء.
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