هنا جودة توجه رسالة اعتذار للنادي الأهلي عقب قرار تغريمها

وجهت هنا جودة نجمة الأهلي في تنس الطاولة رسالة اعتذار للنادي عقب تصريحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رغبتها في الانضمام لمنتخب تنس الطاولة في اولمبياد طوكيو.





وكتبت هنا جودة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " من كام يوم كتبت بوست بناشد فيه فخامة رئيس الجمهورية ووزير الشباب ورئيس اللجنة الأوليمبية بحلمي اني اسافر الأولمبياد طوكيو ٢٠٢١.





لم أقصد فيها أبدا أن أتخطى وجودي كلاعبة في كيان النادي الأهلي وكان الأهلي هو بيتي اللي كان المفروض ألجأ إليه ليخاطب المسؤولين لمساعدتي في تحقيق حلمي.





وأضاف: وعندما تم التحقيق وتوقيع عقوبة علي تقبلت هذا الأمر بصدر رحب ...لانني خالفت لوائح النادي ولم اكن على علم بها

وأتقدم باعتذاري لمجلس ادارة النادي الأهلي و كابتن محمود الخطيب عن عدم فهمي للوائح النادي ."







