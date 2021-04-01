ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انفراجة كبيرة في إصابات كورونا ببريطانيا

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:34 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 4479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و51 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة. 


ومن ناحية أخرى، قالت شركتا "فايزر" و"بايونتك"، اليوم الخميس، إن بيانات جديدة تثبت كفاءة لقاحهما بنسبة 91%.


وأضافت، أن اللقاح أثبت كفاءة عالية في مواجهة السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا، وفق ما نقلت قناة (العربية).


وكانت شركة "فايزر" أكدت أن لقاحها ضد (كورونا) يحمي الأولاد من (12 -15 سنة).


وأضافت أن هذا يفتح الباب لتوسيع فئة القابلين للتطعيم بحلول الخريف المقبل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دولة جديدة تمنح اللقاح الصيني حق الاستخدام الطارئ ضد كورونا

بايدن يستعد لفرض حظر سفر على دولة أفريقية بسبب سلالة كورونا الجديدة

موديرنا تحسم الجدل حول فعالية لقاحها ضد سلالات كورونا

بعد دراسة جديدة.. إعلان مهم من فايزر وبيونتك بشأن فعالية لقاحهما ضد "كورونا المتحور"

مزيد من جرعات اللقاح.. بريطانيا تكشف عدد المصابين بالسلالة المتحورة الجنوب أفريقية

دراسة تحسم الجدل.. لقاح فايزر فعال ضد سلالات بريطانيا وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

بالأسماء .. ننفرد بالقائمة الكاملة لضحايا رامز جلال فى رمضان من نجوم الكرة

وزير الأوقاف يكشف ضوابط إقامة الصلوات بالمساجد في رمضان

رحلة عاجلة لـ سعد الحريري إلى دولة عربية

بدء صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

عقب قرار الأهلي بتغريم هنا جودة ..اول تعليق من رئيس اتحاد تنس الطاوله على الأزمة

كواليس اعتذار كهربا لـ موسيماني وانتهاء أزمة نجم الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عليها إثم ؟ .. كذبة أبريل بين المزاح و الحرام | الإفتاء تحسم الجدل

ماذا يحدث للجسم عند تناول المياه القلوية

بماكياج لافت.. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على انستجرام