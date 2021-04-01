انفراجة كبيرة في إصابات كورونا ببريطانيا

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 4479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و51 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة.









ومن ناحية أخرى، قالت شركتا "فايزر" و"بايونتك"، اليوم الخميس، إن بيانات جديدة تثبت كفاءة لقاحهما بنسبة 91%.









وأضافت، أن اللقاح أثبت كفاءة عالية في مواجهة السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا، وفق ما نقلت قناة (العربية).









وكانت شركة "فايزر" أكدت أن لقاحها ضد (كورونا) يحمي الأولاد من (12 -15 سنة).







