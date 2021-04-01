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فن

ليلى علوي تروج لمسلسلها الجديد زي القمر حدوتة " ست الهوانم "

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:28 م
ليلي علوي
ليلي علوي
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ندى فكري
نشرت ليلي علوي صورة البوستر الرسمي لمسلسل زي القمر حدوتة ست الهوانم وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت ليلي علوي علي البوستر قائلة: "انتظروا حدوتة #ست_الهوانم من مسلسل #زي_القمر "

كشفت شهيرة سلام مؤلفة مسلسل " زى القمر " ، والذى يتم عرضه حاليًا على مجموعة قنوات cbc ـ حيث تدور أحداثه حول مجموعة من الحكايات كل منهما تتكون من 5 حلقات فقط ، عن تفاصيل الحكاية الثالثة من العمل ـ والتى تحمل اسم " ست الهوانم" وتقوم ببطولتها الفنانة ليلى علوى . 

وأكدت " شهيرة سلام" فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن الحكاية الثالثة والتى تبدأ إذاعتها السبت المقبل تدور أحداثها حول أسرة من منطقة الصعيد، حيث من المقرر ان تظهر لأول مرة الفنانة ليلى علوي في دور"سيدة صعيدية فى الدراما التليفزيونية . 

وأضافت: حتى الآن تم الانتهاء من تصوير 3 حكايات ، على أن يتم تصوير موسم جديد من العمل عقب إنتهاء شهر رمضان القادم .

يذكر أن مسلسل زى القمر تقوم كل من إلهام شاهين وليلى علوى وجومانا مراد ببطولة ثلاث حكايات تبلغ مدة كل حكاية 5 حلقات .

والعمل تدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول المشاكل التى تعانى منها المرأة الأربعينية مثل الخيانة الزوجية ونظرة المجتمع للسيدات اللاتى لم يتزوجن حتى هذا العمر .
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