ليلى علوي تروج لمسلسلها الجديد زي القمر حدوتة " ست الهوانم "

وعلقت ليلي علوي علي البوستر قائلة: "انتظروا حدوتة #ست_الهوانم من مسلسل #زي_القمر "

كشفت شهيرة سلام مؤلفة مسلسل " زى القمر " ، والذى يتم عرضه حاليًا على مجموعة قنوات cbc ـ حيث تدور أحداثه حول مجموعة من الحكايات كل منهما تتكون من 5 حلقات فقط ، عن تفاصيل الحكاية الثالثة من العمل ـ والتى تحمل اسم " ست الهوانم" وتقوم ببطولتها الفنانة ليلى علوى .





وأكدت " شهيرة سلام" فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن الحكاية الثالثة والتى تبدأ إذاعتها السبت المقبل تدور أحداثها حول أسرة من منطقة الصعيد، حيث من المقرر ان تظهر لأول مرة الفنانة ليلى علوي في دور"سيدة صعيدية فى الدراما التليفزيونية .





وأضافت: حتى الآن تم الانتهاء من تصوير 3 حكايات ، على أن يتم تصوير موسم جديد من العمل عقب إنتهاء شهر رمضان القادم .



