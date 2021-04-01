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رياضة

بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:34 م
صدى البلد
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حسن العمدة
يدرس نادي بيراميدز الاستغناء عن أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بناء على توصية من أروابارينا المدير الفني للفريق الذي أبلغ الإدارة بعدم حاجته لخدمات اللاعب خلال الموسم المقبل، وبدليل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن أروابارينا أبدى استياءه الشديد من مستوى فتحي بسبب الاداء المتراجع في التدريبات وهو ما أضطره لاستبعاده من التشكيل الأساسي، وأن ذلك يظهر عليه بشكل كبير بسبب زيادة وزنه وعدم قدرته على تقديم الأداء المرجو.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني قال للإدارة إن فتحي متأثر بكبر السن وأن الحل الأمثل له هو الاعتزال، أو الرحيل لفريق لديه طموح أقل مما تبحث عنه إدارة النادي.
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