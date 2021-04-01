بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن أروابارينا أبدى استياءه الشديد من مستوى فتحي بسبب الاداء المتراجع في التدريبات وهو ما أضطره لاستبعاده من التشكيل الأساسي، وأن ذلك يظهر عليه بشكل كبير بسبب زيادة وزنه وعدم قدرته على تقديم الأداء المرجو.





وأشار المصدر إلى أن المدير الفني قال للإدارة إن فتحي متأثر بكبر السن وأن الحل الأمثل له هو الاعتزال، أو الرحيل لفريق لديه طموح أقل مما تبحث عنه إدارة النادي.