لمدة يومين .. قطع الكهرباء عن قرية في بني سويف الإثنين المقبل





أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف،أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن قرية الدوية مركز بني سويف، وذلك على مدار يومي الإثنين 5 أبريل والأربعاء 7 أبريل" الأسبوع القادم" اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا ، لعمل صيانة بمغذي الدوية .





وإذ يتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي،فأنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال الفترة المذكورة.





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من جانب آخر أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن منظومة العمل بالمحافظة نموذجية ، لاسيما وأن تضم كافة الجهات ذات الصلة والمعاونة الحكومية وغير الحكومية ، حيث تضم المنظومة الجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجامعات الثلاث والمجتمع المدني والإعلام والمجالس القومية كالمجلس القومي للمرأة والشباب بالمدن والقرى.





وأشار محافظ بني سويف أن ذلك سبقه خطوات تم تنفيذها على مدار ما يقارب العام والنصف ، والتي ساهمت في تكوين هذه المنظومة ودعم سبل التعاون المثمر بين كافة الأطراف ، بداية بتشكيل المجلس الأعلى للصحة للنهوض بالقطاع الصحي وتضافر كافة الجهود لمجابهة فيروس كورونا ، مرورا بخطوات عملية عديدة ، وصولا لتوقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي ، بجانب دعم المجلس الاقتصادي الاستشاري ، وتشكيل مجلس استشاري يضم خيرة عقول أبناء المحافظة ، ومبادرة تأهيل وتمكين ، وغيرها من الخطوات التي استهدفت حشد وتوحيد الجهود والرؤى لتحقيق تنمية شاملة وفقا لرؤية مصر 2030.