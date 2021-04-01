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أخبار العالم

الإمارات.. تحذير شديد اللهجة لـ النيابة العامة من كذبة أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:45 م
علم الإمارات
علم الإمارات
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شيماء مصطفى
حذرت النيابة العامة في الإمارات، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من مغبة الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة الانجراف وراء إطلاق الإشاعات الكاذبة وصناعة المقالب التي تلحق أضرارا بالمجتمع بسبب ما يعرف بـ "كذبة أبريل".

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت النيابة العامة أن الإشاعات تؤثر سلبا في المجتمع وتضر بالمصالح العامة وتبث الروح السلبية وتكدر الأمن العام.

وأشارت إلى أن إطلاق هذه الإشاعات جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك وفقا للمادة 198 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي. 

وتعد كذبة إبريل مناسبة تقليدية فى عدد من الدول توافق الأول من شهر أبريل من كل عام ويشتهر بعمل خدع فى الآخرين، والكذب عليهم.
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