كيفية التوبة والتخلص من المال الحرام؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "كيف أتوب وأتخلص من المال الحرام وهل يجوز أن أتصدق به؟".







وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إنه لا خلاف بين أحد من المسلمين في أن الكسب من طريق غير مشروع ذنب تجب التوبة

منه؛ فقد أمر الإسلام أتباعه بالكسب الحلال، وأن تكون سبل كسب المال

مشروعة وجائزة؛ قال الله تعالى: ﴿يَا

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا

تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾.





وأضافت أن الله تعالى نهانا عن أكل أموال الناس بالباطل؛ قال تعالى: ﴿يَا

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقد جاء فيما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي

الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ

وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي

شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا».





وأشارت إلى أنه الواجب على من اكتسب المال الحرام بطريق غير مشروع أن يتوب إلى الله تعالى،

وأن يردّ هذا المال إلى صاحبه أو إلى ورثته إن كان متعلقًا بحق أحد من

الناس، فإن تعذر ردّه إلى صاحبه أو إلى ورثته فعليه أن يتصدق به على

الفقراء والمساكين أو يدفعه في مصالح المسلمين العامة، ويكون بنية حصول

الثواب لصاحب المال الأصلي وسقوط الإثم عن التائب، وله أن يسلمه لبيت مال

المسلمين.

