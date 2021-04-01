خبيرة ألوان: الشخص الذي يفتقد اللون الأصفر حساس

قالت رانيا عفيفي، خبيرة علم الألوان، إنها اكتشفت علم الألوان بالصدفة البحتة، موضحة أن صديقتها لها رشحت لها كتاب قرأته، وبدأت تطبق ما قرأته في حياتها العملية.





وتابعت رانيا عفيفي، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها بدأت في عام 2010 اعطاء كورسات ومساعدة الناس على تطوير انفسهم في اختيار الألوان، مضيفة أن هناك إمكانية لمعرفة اللون الذي يحبه الشخص، من خلال معادلة معينة بين الإسم وتاريخ الميلاد.





ولفتت إلى أن كل لون له مشاكل حياتية ومشاكل جسمانية، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يفتقد اللون الأصفر حساس، ويظهر خارجيًا بانه تغلب على بعض المشاكل، ولكن داخليًا يعاني، وليس من السهل عليه الغفران، وأي مشكلة تترك لديه علامة.