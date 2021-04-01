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فن

بعد نبيلة عبيد.. هشام سليم يتلقى لقاح كورونا في الغردقة

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:10 م
صدى البلد
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قسم الفن

أعلن الفنان هشام سليم، اليوم الخميس، تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا فى مدينة الغردقة.

هشام سليم هو الفنان الثانى الذي يتلقى اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد النجمة نبيلة عبيد.

وقال الفنان هشام سليم إنه سعيد بمشاركته فى مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يروى قصة بطولية حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، موضحا أنه عندما قرأ الورق شعر أن عليه ضغطا ومسئولية.


وأضاف سليم، خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء dmc الذى يذاع على قناة  dmc"العمل جماعى من تصوير وإخراج وتمثيل، والكل يعمل في منطقته بشكل جيد، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجميع".


وحصلت نبيلة عبيد على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا أمس الأربعاء، وظهرت نبيلة عبيد وهي تتلقى حقنة اللقاح.




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